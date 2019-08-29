Луценко могут запретить выезжать за границу: ОАСК открыл дело по иску Черновецкого

29 августа, 2019, 15:21

29 августа Окружной админсуд Киева открыл производство по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого о запрете генеральному прокурору Юрию Луценко выезжать за пределы Украины

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Леонида Черновецкого к Государственнуюой пограничной службе и Генеральному прокурору Юрию Луценко", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение.

Помимо того, в суде напомнили, что истец просит суд "в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его увольнения".

Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Луценко за границу.