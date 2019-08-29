Луценко могут запретить выезжать за границу: ОАСК открыл дело по иску Черновецкого
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Леонида Черновецкого к Государственнуюой пограничной службе и Генеральному прокурору Юрию Луценко", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение.
Помимо того, в суде напомнили, что истец просит суд "в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его увольнения".
Среди других требований иска - обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Луценко за границу.
- Напомним, 26 июля 2017 года следователи ГПУ получили разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства об аресте экс-мэра Киева.
- 12 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины разыскивает экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.
- 3 июля 2018 года экс-мэра Киева Черновецкого вызвали на допрос в ГПУ.
- 23 августа Черновецкий обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить генеральному прокурору Юрию Луценко выезд за границу.
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