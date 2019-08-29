Художница Фрида Кало и летчица Амелия Эрхарт стали куклами "Барби"

29 августа, 2019, 23:00

Культовые куклы Барби, которые берут свое начало еще в 1950-х годах, воплощаются в персонажей, которых знают в каждом уголке мира. На этот раз кукла получила два новых образа

Об этом сообщили на сайте Mashable.

Барби превратилась в первую космонавтку в истории США Салли Райд, а также в активистку, которая выступала за соблюдение гражданских прав Розу Паркс.

Заметим что вторую раскупили почти сразу, поэтому компания Mattel работает над новой партией.

Куклы в образах этих женщин вошли в серию под названием "Женщины, которые вдохновляют Барби". К той же коллекции добавили игрушку в образе мексиканской художницы Фриды Кало и первой женщины-летчицы Амелии Эрхарт.