Художница Фрида Кало и летчица Амелия Эрхарт стали куклами "Барби"
Об этом сообщили на сайте Mashable.
Барби превратилась в первую космонавтку в истории США Салли Райд, а также в активистку, которая выступала за соблюдение гражданских прав Розу Паркс.
Заметим что вторую раскупили почти сразу, поэтому компания Mattel работает над новой партией.
Куклы в образах этих женщин вошли в серию под названием "Женщины, которые вдохновляют Барби". К той же коллекции добавили игрушку в образе мексиканской художницы Фриды Кало и первой женщины-летчицы Амелии Эрхарт.
We're adding two courageous women to the #Barbie Inspiring Women Series - Civil Rights activist, Rosa Parks, and the first American woman to fly in space , Sally Ride.- Barbie (@Barbie) August 26, 2019
Barbie Sally Ride doll: @Target
Barbie Rosa Parks doll: @Walmart
Or pre-order now: https://t.co/mnRXP0Sro3 pic.twitter.com/hZIdchCV1p
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