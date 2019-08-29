Кабмин сложил полномочия перед новым парламентом
29 августа, 2019, 13:32
Правительство Владимира Гройсмана сложило полномочия перед вновь избранной Верховной Радой ІХ созыва
Об этом передает Еспресо.TV
"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство составляем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой. С этой трибуны делаю заявление о сложении своих полномочий", - заявил Владимир Гройсман.
Напомним, в 13:00 29 августа 2019 Верховная Рада ІХ созыва начала первое пленарное заседание первой сессии.
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