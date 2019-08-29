Hyundai будет продавать авто в комплекте с электросамокатом

29 августа, 2019, 18:28

Производитель автомобилей Hyundai анонсировал складной самокат, которым будут комплектоваться новые модели Hyundai. Вес устройства всего 7,7 килограмма, а батареи хватает на 20 километров

Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Особенностью гаджета стала сложная конструкция. Ведь он будет занимать минимум места в багажнике автомобиля.

Вместимость установленной батареи составляет 10,5 ампер - этого достаточно, чтобы преодолеть 20 километров на скорости не более 20 км/ч.

Кроме того, если установить самокат в автомобиль, он будет заряжаться автоматически, используя электричество, вырабатываемое во время движения.

Производитель не уточняет сроков выхода новинки на рынок и модельную линейку автомобилей, которые будут комплектоваться фирменным электросамокатов.