Hyundai будет продавать авто в комплекте с электросамокатом
29 августа, 2019, 18:28
Производитель автомобилей Hyundai анонсировал складной самокат, которым будут комплектоваться новые модели Hyundai. Вес устройства всего 7,7 килограмма, а батареи хватает на 20 километров
Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.
Особенностью гаджета стала сложная конструкция. Ведь он будет занимать минимум места в багажнике автомобиля.
Вместимость установленной батареи составляет 10,5 ампер - этого достаточно, чтобы преодолеть 20 километров на скорости не более 20 км/ч.
Кроме того, если установить самокат в автомобиль, он будет заряжаться автоматически, используя электричество, вырабатываемое во время движения.
Производитель не уточняет сроков выхода новинки на рынок и модельную линейку автомобилей, которые будут комплектоваться фирменным электросамокатов.
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