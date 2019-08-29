Гвоздик готовится к очередному бою

29 августа, 2019, 14:50

Известный украинский боксер Александр Гвоздик продемонстрировал уровень подготовки к следующему бою

Об этом боксер сообщил в Instagram.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик продолжает подготовку к бою с россиянином Артуром Бетербиевым, чем и поделился с читателями в соцсетях.

Украинец провел за карьеру 17 боев и ни разу не проигрывал, по россиянина то у него 14 боев и тоже без поражений.

Боксеры встретятся 18 октября в Филадельфии.