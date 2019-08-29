Гвоздик готовится к очередному бою
29 августа, 2019, 14:50
Известный украинский боксер Александр Гвоздик продемонстрировал уровень подготовки к следующему бою
Об этом боксер сообщил в Instagram.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик продолжает подготовку к бою с россиянином Артуром Бетербиевым, чем и поделился с читателями в соцсетях.
Украинец провел за карьеру 17 боев и ни разу не проигрывал, по россиянина то у него 14 боев и тоже без поражений.
Боксеры встретятся 18 октября в Филадельфии.
- 18 августа Гвоздик заявил, что уверен в своей победе.
- За поединок против россиянина украинский чемпион заработает $ 1,5 млн.
- Это будет рекордный гонорар в его карьере.
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