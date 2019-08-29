Громов поделился своей мечтой
29 августа, 2019, 14:03
Полузащитник луганской "Зари" Артем Громов рассказал, что мечтает выйти в групповой этап Лиги Европы
Об этом футболист рассказал на предматчевой пресс-конференции.
Полузащитник луганской "Зари" Артем Громов поделился своими ощущениями перед ответным матчем с "Эспаньолом" в квалификационном плей-офф раунде Лиги Европы.
"Жду от завтрашней игры только одного - это осуществление мечты моей команды, клуба, города и всей страны. А мечта это - пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в прошлой игре в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол" , - признался Артем Громов.
В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей и забил 3 гола.
- 29 августа в ответном матче плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" принимает каталонский "Эспаньол".
- 22 августа "Заря" проиграла "Эспаньолу" на выезде.
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