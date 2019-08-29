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Espreso.tvСпортГромов поделился своей мечтой

Громов поделился своей мечтой


фото: FootBoom
Полузащитник луганской "Зари" Артем Громов рассказал, что мечтает выйти в групповой этап Лиги Европы

Об этом футболист рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Полузащитник луганской "Зари" Артем Громов поделился своими ощущениями перед ответным матчем с "Эспаньолом" в квалификационном плей-офф раунде Лиги Европы.

"Жду от завтрашней игры только одного - это осуществление мечты моей команды, клуба, города и всей страны. А мечта это - пройти в групповой этап. Мы достойно выглядели в прошлой игре в Испании. И теперь должны выйти и постараться забить быстрый гол" , - признался Артем Громов.

В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей и забил 3 гола.

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