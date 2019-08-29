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Espreso.tvОбществоГончарук очертил основные шаги для экономического роста

Гончарук очертил основные шаги для экономического роста


фото: REUTERS
Для роста украинской экономики нужно, прежде всего, удешевить ресурсы

Об этом заявил кандидат в премьер-министры Украины Алексей Гончарук выступая в стенах Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV .

"Перед этим новым правительством стоит главная проблема - экономический рост. Нам нужно расти - не по 2-3%, а минимум по 5-7%. Это позволит нам постепенно приближаться к тому уровню, который сейчас приемлем в мире. Что нужно для экономического роста? Мы все эти рецепты на самом деле знаем. Для экономического роста - кстати, это должно нам дать миллион рабочих мест - нужны для начала дешевые ресурсы. У нас очень дорогие ресурсы, нам не верят как стране. Не верят потому, что мы очень долго вели себя так, что мы не очень заслуживали доверия. Это нужно измененить", - сказал Гончарук.

По словам будущего главы правительства в Украине может быть ипотека в гривне под 12-13%, и это совершенно точно можно сделать в следующем году.

"Уже в этом году может снижаться процентная ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес. Это может запустить строительство и промышленность. Дешевое кредитование - это одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время. Конечно, нельзя вмешиваться в независимость НБУ - мы это очень хорошо понимаем. Это не политический орган, и его независимость в принципе является основой макростабильсти страны. Ее подрывать нельзя, нам не будут верить. Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с НБУ, чтобы они не были слишком консервативными. чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность чуть больше снизить кредитную ставку для того, чтобы люди могли получить ресурсы и использовать их для своего собственного дела, для покупки жилья и т.д. Мы это будем делать", - отметил он.

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