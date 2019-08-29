Филе семги и лососевая икра: журналисты показали, чем кормят депутатов в столовой парламента

29 августа, 2019, 15:24

Бутерброды с лососевой икрой стоят 55 грн, филе семги - 174 грн 42 коп.

Об этом сообщает 112.ua.

Отмечается, что цены выросли по сравнению с предыдущими созывами.

За борщ депутаты платят 45 грн 67 коп., блины из кабачков с адыгейским сыром и сметаной - 47 грн 96 коп., филе хека - 73 грн 86 коп., корейка, запеченная с шампиньонами стоит 83 грн 06 коп., бифштекс с кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язык вареный - 75 грн 03 коп.

"Любимой шаурмы президента в меню нет, однако можно купить люля-кебаб за 80 грн 45 коп.", - рассказали журналисты.