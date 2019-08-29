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Espreso.tvОбществоФракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции, - Разумков

Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции, - Разумков


фото: censor.net
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва получила права парламентской коалиции в связи с тем, что в ее составе большинство нардепов от конституционного состава парламента

Об этом объявил член временного президиума Дмитрий Разумков, сообщает Еспресо.TV .

"Зарегистрирована депутатская фракция" Слуга народа "насчитывает 254 народных депутата, составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. Согласно Конституции Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в четверг.

Во время первого заседания на правах коалиционного соглашения была представлена программа партии "Слуга народа", депутатская фракция которой сформировала парламентское большинство самостоятельно в составе 254 депутатов.

Этот документ будет основой для программы деятельности вновь Кабинета министров Украины.

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