Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции, - Разумков
Об этом объявил член временного президиума Дмитрий Разумков, сообщает Еспресо.TV .
"Зарегистрирована депутатская фракция" Слуга народа "насчитывает 254 народных депутата, составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. Согласно Конституции Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в четверг.
Во время первого заседания на правах коалиционного соглашения была представлена программа партии "Слуга народа", депутатская фракция которой сформировала парламентское большинство самостоятельно в составе 254 депутатов.
Этот документ будет основой для программы деятельности вновь Кабинета министров Украины.
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