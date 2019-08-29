Для монобольшинства права оппозиции ничего не значат, - Княжицкий
Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV
"Я впервые работаю в Раде, где фактически монобольшинство, для которой регламент может ничего не значить, для которой права оппозиции могут ничего не значить. Мы были свидетелями того, что правящая партия ("Слуга народа", - ред.) сделала "стоп -лист" на членов "Европейской солидарности" при назначении на руководящие должности в комитетах. Мы - единственная фракция, которая получила только 4 руководящих должности", - заявил Княжицкий.
По словам народного депутата, управление парламентом происходит в ручном режиме.
"Список членов будущего правительства получили за минуту до голосования. Это новая украинская реальность, когда мы видим новые законопроекты, представленные Зеленским, в которых говорится о том, что президент лично будет назначать руководителей ГБР, НАБУ. Это выглядит так, что мы идем к диктатуре. По крайней мере попытки такие делаются", - добавил он.
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