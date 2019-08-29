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Espreso.tvОбществоЦИК приостановила регистрацию депутата Рудика, которому не выдали в Раде удостоверения

ЦИК приостановила регистрацию депутата Рудика, которому не выдали в Раде удостоверения


фото: infomist.ck.ua
Решение о победе Сергея Рудика оспаривает в судебном порядке кандидат в нардепы от "Слуги народа", который также выдвигался на 198 округе

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Отмечается, что ЦИК на основании решения суда приостановила регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудика народным депутатом, победу которого в округе 198 оспаривает в суде кандидат в депутаты от "Слуги народа".

В Аппарате Рады 29 августа отказались выдавать Рудыку карточку для голосования, потому что у него нет постоянного удостоверение депутата - только временное. В аппарате сообщили, что, согласно информации ЦИК, для регистрации Рудика нужно дождаться решений судов. Он вызвал в парламент полицию.

ЦИК сообщает, что 24 августа Кассационный админсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты от "Слуги народа" Натальи Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 Черкасской области. Там победил Рудык.

В ЦИК сообщили, что в среду, 28 августа, Шестой апелляционный админсуд признал противоправными действия комиссии по регистрации Рудыка депутатом.

 

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