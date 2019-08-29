ЦИК приостановила регистрацию депутата Рудика, которому не выдали в Раде удостоверения
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Отмечается, что ЦИК на основании решения суда приостановила регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудика народным депутатом, победу которого в округе 198 оспаривает в суде кандидат в депутаты от "Слуги народа".
В Аппарате Рады 29 августа отказались выдавать Рудыку карточку для голосования, потому что у него нет постоянного удостоверение депутата - только временное. В аппарате сообщили, что, согласно информации ЦИК, для регистрации Рудика нужно дождаться решений судов. Он вызвал в парламент полицию.
ЦИК сообщает, что 24 августа Кассационный админсуд удовлетворил иск кандидата в депутаты от "Слуги народа" Натальи Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 Черкасской области. Там победил Рудык.
В ЦИК сообщили, что в среду, 28 августа, Шестой апелляционный админсуд признал противоправными действия комиссии по регистрации Рудыка депутатом.
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