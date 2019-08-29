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Espreso.tvОбществоБоевики в течение суток 9 раз били по силам ООС

Боевики в течение суток 9 раз били по силам ООС

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Марьинки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем;
  • около Новогнатовки из станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Гнутова из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Южного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцева из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского из крупнокалиберных пулеметов.

 

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