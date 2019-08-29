Боевики в течение суток 9 раз били по силам ООС
29 августа, 2019, 19:27
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Марьинки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Водяного из гранатометов различных систем;
- около Новогнатовки из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Гнутова из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи Южного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцева из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского из крупнокалиберных пулеметов.
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