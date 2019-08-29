Боевики "ЛНР" установили на мосту в Станице Луганской контейнер, который мешает демонтажу
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"СММ ОБСЕ констатировала: НВФ ОРЛО не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений, а вместо этого установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, фактически ставшие еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", - говорится в сообщении Олифер.
Однако, по ее словам, СММ ОБСЕ засвидетельствовала выполнение украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовность начать ремонтно-восстановительные работы перехода.
Отмечается, что подготовительные работы для восстановления моста уже начаты.
"Украинские строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, в режиме 24/7, для того, чтобы все работы были завершены до конца осени. Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", - добавила пресс-секретарь.
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