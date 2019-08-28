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Espreso.tvОбществоЗеленский имеет высочайшее доверие граждан за все время, Порошенко - лидер недоверия, - "Демократические инициативы"

Зеленский имеет высочайшее доверие граждан за все время, Порошенко - лидер недоверия, - "Демократические инициативы"


фото: REUTERS
Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры его команды - Дмитрий Разумков (+ 25%) и Андрей Богдан (+ 5%). В то же время значительная часть граждан не имеет определенного отношения к Дмитрию Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Андрею Богдану (28% его не знают и 27% затруднились дать определенный ответ).

Лидеры других политических сил, представленных в Верховной Раде, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия: Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), Петр Порошенко (-72%).

Первые шаги президента Зеленского и его команды положительно оценивают 63% граждан, отрицательно - 13%, еще 24% не определились. Положительные оценки преобладают во всех регионах Украины: Западном (72%), Центральном (65%), Южном (48%) и Восточном (64%). Преимущественно положительно оценивают первые шаги Зеленского и представители всех возрастных групп, особенно - молодые (76%).

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 г. в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно неподконтрольных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2040 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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