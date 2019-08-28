Зеленский поговорил по телефону с Меркель

28 августа, 2019, 20:50

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины! Danke Deutschland", - написал Мельник.

Этот телефонный разговор был уже четвертым за последние месяцы. Однако, пока информации о разговоре нет ни на сайте президента Украины, ни на сайте канцлера.

Мельник также сообщил, что сегодня встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом и обсудил перспективы предстоящего саммита в "нормандском формате".