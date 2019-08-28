Зеленский поговорил по телефону с Меркель
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины! Danke Deutschland", - написал Мельник.
Этот телефонный разговор был уже четвертым за последние месяцы. Однако, пока информации о разговоре нет ни на сайте президента Украины, ни на сайте канцлера.
Мельник также сообщил, что сегодня встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом и обсудил перспективы предстоящего саммита в "нормандском формате".
Сегодня состоялся 4-й за последние месяцы телефонный разговор Президента Владимира Зеленского @ZelenskyyUa и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/TDzv1DZoHT- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 28, 2019
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