 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил по телефону с Меркель

Зеленский поговорил по телефону с Меркель

28 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел 4-й телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины! Danke Deutschland", - написал Мельник.

Этот телефонный разговор был уже четвертым за последние месяцы. Однако, пока информации о разговоре нет ни на сайте президента Украины, ни на сайте канцлера.

Мельник также сообщил, что сегодня встретился с главой МИД Германии Гайко Маасом и обсудил перспективы предстоящего саммита в "нормандском формате".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 августа, 2019 среда

больше новостей

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать