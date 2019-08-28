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Espreso.tvОбществоИзменение меры пресечения Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35", - Сарган

Изменение меры пресечения Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35", - Сарган

28 августа Лариса Сарган сообщила, что, несмотря на то, что пророссийский пропагандист Кирилл Вышинский отказывался участвовать в вероятном обмене политзаключенными, на заседании изменение меры пресечения состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35"

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

"Говорят, Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского ", - написала она.

 

 

  • Напомним, Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года. В киевском офисе "РИА Новости-Украина" тогда провели обыски.
  • Вышинскому объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ( "государственная измена"). Во время обысков у него обнаружили медаль за "получение" Россией Крыма, паспорт гражданина РФ и тому подобное.
  • В Кремле заявили , что освобождение Вышинского будет "первым шагом для диалога с Украиной".
  • 28 августа суд освободил из-под стражи Вышинского.
  • 28 августа поступила информация, что пророссийского пропагандиста Кирилла Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного-журналиста Романа Сущенко.
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