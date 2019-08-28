Изменение меры пресечения Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35", - Сарган

28 августа, 2019, 20:18

28 августа Лариса Сарган сообщила, что, несмотря на то, что пророссийский пропагандист Кирилл Вышинский отказывался участвовать в вероятном обмене политзаключенными, на заседании изменение меры пресечения состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35"