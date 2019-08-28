Влад Троицкий стал лауреатом Премии имени Василия Стуса 2019 года

28 августа, 2019, 20:00

Премией имени Василия Стуса за 2019 год награжден театральный режиссер, основатель центра современного искусства "ДАХ", фестиваля "ГогольFest" и музыкально-театральных проектов "ДахаБраха", "Dakh Daughters", "Nova Opera" и "ЦеШо" Влад Троицкий. Члены жюри объявили имя лауреата во время торжественной церемонии, которая состоялась 28 августа в Национальном музее Тараса Шевченко

Василий Стус - это человек, который не боялся быть неудобным, - отметил во время церемонии награждения Влад Троицкий. - Быть неудобным - это не всегда безопасно. Но, возможно, именно на таких долях формируется дух нации и страны. Это великий человек. И быть награжденным этой премией - большая честь для меня ".

"Кроме того, что Влад Троицкий рассказывает миру о украинском, украинской культуре, он рассказывает еще и украинцам об украинцах. Мы очень хорошо понимаем, что управленческая культура и культура организационная являются производными от культуры нации. Мы благодарим Влада Троицкого за его позицию и его вклад в украинскую культуру", - подчеркнул заместитель декана Киево-Могилянской Бизнес Школы Эдуард Мальцев.

Лауреат Премии имени Василия Стуса получил денежное вознаграждение и обновленную статуэтку, макет которой вместе с новым оформлением Премии разработал киевский дизайнер Дмитрий Покрасен.

Во время мероприятия также впервые был показан фрагмент с музыкально-поэтического проекта по стихам Василия Стуса режиссера и драматурга Клима (Владимира Клименко), который он готовит вместе с актерами театра "ДАХ".

Напомним, Премия имени Василия Стуса была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928-2014). Ее вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Начиная с 2016 года, Украинский ПЭН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух и Литера" взяли на себя дело продолжения этой инициативы.

Лауреатами Премии в разные годы становились Афанасий Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александр Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк.

Кандидатов на соискание Премии 2019 года выдвигало жюри в составе: Мирослав Маринович - глава жюри, публицист, член-основатель Украинской Хельсинской группы; Андрей Курков - писатель, президент Украинского ПЭН; о. Борис Гудзяк - епископ Украинской греко-католической церкви, лауреат Премии им. В. Стуса 2018; Богумила Бердиховская - польский публицист, руководитель Департамента стипендий Национального центра культуры в Варшаве; Оля Гнатюк - исследователь, профессор НаУКМА и Варшавского университета, вице-президентка Украинского ПЭН; Юрий Прохасько - эссеист, переводчик; Александр Саврук - декан Киево-Могилянской Бизнес-Школы; Элеонора Соловей - литературовед; Дмитрий Стус - директор Национального музея Тараса Шевченко; Леонид Финберг - главный редактор издательства "Дух и Литера".