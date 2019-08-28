В Идлибе от авиаударов войск Асада и России погибли мирные жители, - СМИ
28 августа, 2019, 22:15
28 августа в северо-западной сирийской провинции Идлиб погибли четверо гражданских в результате авиаударов войск Башара Асада и его российских союзников
Об этом сообщает Anadolu.
"Местные источники сообщили в среду о гибели четырех мирных жителей в Идлибе, в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате авиаударов, нанесенных войсками режима и российскими военными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что атаки режима Асада и его российских союзников затронули различные районы в зоне деэскалации в провинции Идлиб.
- Напомним, что в Сирии идет гражданская война с начала 2011 года, когда режим Башара Асада с неожиданной жестокостью расправился с демократическими протестами.
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