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Espreso.tvОбществоВ Идлибе от авиаударов войск Асада и России погибли мирные жители, - СМИ

В Идлибе от авиаударов войск Асада и России погибли мирные жители, - СМИ


фото: https://www.aa.com.tr
28 августа в северо-западной сирийской провинции Идлиб погибли четверо гражданских в результате авиаударов войск Башара Асада и его российских союзников

Об этом сообщает Anadolu.

"Местные источники сообщили в среду о гибели четырех мирных жителей в Идлибе, в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате авиаударов, нанесенных войсками режима и российскими военными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атаки режима Асада и его российских союзников затронули различные районы в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

  • Напомним, что в Сирии идет гражданская война с начала 2011 года, когда режим Башара Асада с неожиданной жестокостью расправился с демократическими протестами.

 

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