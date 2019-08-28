В Украине начала работу Государственная налоговая служба
28 августа, 2019, 19:55
28 августа государственная налоговая служба официально начала работу и создала собственный вебпортал
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
"Сегодня Распоряжение правительства от 21 августа 2019 года № 682-р о начале работы Государственной налоговой службы Украины опубликовано на Правительственном портале", - говорится в сообщении.
По словам главы ГНС Сергея Верланов, "новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков".
"Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства", - подчеркнул он.
В ГНС сообщили адрес своего официального вебпортал - www.tax.gov.ua.
- Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем разделения Государственной фискальной службы.
- 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.
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