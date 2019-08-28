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Espreso.tvОбществоВ Перу нашли массовое захоронение детей 500-летней давности

В Перу нашли массовое захоронение детей 500-летней давности


фото: https://www.bbc.com
Неподалеку от столицы Чили Лимы нашли массовое захоронение детей 500-летней давности. Вероятно, что детей принесли в жертву, чтобы вызвать хорошую погоду

Об этом сообщает BBC News.

Тела 227 детей в возрасте от 5 до 14 лет нашли на раскопках в Уанчака, недалеко от Лимы. На некоторых телах сохранились даже волосы и кожа.

Археологи считают, что жертвоприношение совершили более 500 лет назад представители цивилизации чиму, которая исчезла после завоевания анкамы. По словам ученых, детей скорее убили во время дождей. Поэтому жертвоприношением чиму пытались вызвать хорошую погоду.

Раскопки на месте массового захоронения продолжаются.

 

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