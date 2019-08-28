В Киеве у мужчины в сумке взорвалась электронная сигарета
28 августа, 2019, 17:20
Во вторник, 27 августа, столичные патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.
Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета.
Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы.
Визуально, по словам патрульных, у пострадавшего были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.
Ранее руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала о первой смерти от, вероятно, вейпа: в США пациент умер в результате развития серьезной респираторной болезни, которую связывают именно с использованием электронных устройств.
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