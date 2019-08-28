В Киеве не будут запрещать невакцинированным детям ходить в школу
Об этом в среду, 28 августа, на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, информирует УНИАН.
Он отметил, что накануне была проведена комиссия, на которой обсуждались вопросы вакцинации.
"Комиссия решила департаментам медицины и образования совместно отработать коммуникационную форму информирования киевлян о потребности в вакцинации. 2 сентября начнется новый учебный год и запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет. Но в случае низкого уровня вакцинации и ухудшения статистических данных о наличии заболеваний, мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в учебные заведения", - рассказал он.
Мондриевский отметил, что запретить детям без прививки посещать учебные заведения КГГА не может, поэтому призывает родителей осуществлять профилактику заболеваний и ответственно относиться к вакцинации своих детей.
Заместитель председателя КГГА также отметил, что проверять справку о прививках ребенка на признаки подделки учебные заведения не имеют полномочий.
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