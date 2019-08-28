В Киеве Mercedes влетел в столб: мать водителя призналась, что он наркоман

28 августа, 2019, 11:05

В Киеве, в Днепровском районе, на улице Григория Чупринки Mercedes-Benz влетел в столб

Как рассказала ВартовиЕспресо мать пострадавшего водителя, он живет неподалеку, поэтому сразу прибежала на место аварии.

Говорит, что после наезда на электроопору ее сын вышел из машины, попросил воды и закурить. Как ни странно, не стала мать скрывать и вероятную причину ДТП. Рассказала, что ее сын наркоман, поэтому, скорее всего, не справился с управлением из-за наркотического опьянения.

Однако что именно стало причиной аварии должна установить медэкспертиза - молодого водителя госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.