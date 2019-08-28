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Espreso.tvОбществоУ Зеленского подготовили для бизнеса 21 законопроект, - Гетманцев

У Зеленского подготовили для бизнеса 21 законопроект, - Гетманцев


фото: president.gov.ua
В частности, в планах внести изменения в Налоговый кодекс по поводу администрирования

Об этом сказал в интервью Экономической правде советник президента Зеленского Данил Гетманцев, которого называют главным претендентом на пост главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Планируется, в частности, внести изменения в Налоговый кодекс по поводу администрирования. Соответствующий законопроект еще не готов.

"Есть такие изменения, которые уже практически готовы. Например, декриминализация 205 статьи УК (фиктивное предпринимательство, - ред.). Она используется только для шантажа и давления на предпринимателей. Также мы рассматриваем возможность увеличения нижнего порога штрафа по 212 статье (уклонение от налогообложения, - ред.). Штраф должен быть не около 800 тыс. грн, как сейчас, а втрое больше", - отметил он

По мнению Гетманцева, нужно изменить налог на недвижимое имущество: он "должен облагать не метры, как в 19 веке, а стоимость". Кроме того, нужно поменять систему сбора акцизного налога.

"Ну и, конечно, наиболее фундаментальные изменения - это изменения налога на доходы физлиц, реформирование которого назрело уже десять лет назад", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что нужно очень последовательно работать над администрированием:

"Если мы с вами нормально отработаем администрирование, то получим нормальную, комфортную налоговую систему. Будет ли она справедливой, зависит от материально-правовой точки зрения налогового права и налогообложения. То есть мы должны обложить доходы наших граждан как можно более справедливо, чтобы из равных доходов платились равные налоги, с больших доходов платились большие налоги ".

По словам Гетманцева, команда Зеленского собирается уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда в перспективе трех лет.

"Мы не планируем это делать одномоментно, потому что нам необходимо покрывать текущие расходы и нести багаж долгов. Мы очень ограничены в возможностях менять налогообложение фонда оплаты труда как в сторону увеличения, так и уменьшения. Второй момент: наша ставка единого социального взноса - одна из самых низких в Европе. Это факт", - сказал Гетманцев.

Впрочем он не смог сказать, когда и насколько будет уменьшен ЕСВ.

"Некоторые экономисты в нашей команде считают, что в течение десяти лет от ЕСВ можно будет отказаться вообще. Однако мы понимаем, что сейчас на наши налоговые ставки государство не предоставляет тот сервис, который предоставляется в ЕС на такие же или более низкие ставки", - добавил он.

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