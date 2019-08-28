У Зеленского хотят реформировать Генпрокуратуру в Офис генпрокурора - СМИ
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.
В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это приведет к "чистке" всех кадров.
В то же время в пределах реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления - квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.
КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми раньше занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации освободить их).
Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями. А это вместе с ратификацией Римского статута, о намерении внедрения которого уже было заявлено, может повлечь за собой закрытие уголовных дел против Российской Федерации и породить угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих, указывает источник.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень