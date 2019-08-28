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Espreso.tvОбществоУ Зеленского хотят реформировать Генпрокуратуру в Офис генпрокурора - СМИ

У Зеленского хотят реформировать Генпрокуратуру в Офис генпрокурора - СМИ

Партия "Слуга народа" планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис генпрокурора

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные - в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это приведет к "чистке" всех кадров.

В то же время в пределах реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления - квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми раньше занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации освободить их).

Также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями. А это вместе с ратификацией Римского статута, о намерении внедрения которого уже было заявлено, может повлечь за собой закрытие уголовных дел против Российской Федерации и породить угрозу уголовного преследования украинских военнослужащих, указывает источник.

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