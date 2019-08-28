Сюмар: Шуфрич во главе Комитета по свободе слова - это гарантии неприкосновенности российских СМИ в Украине

28 августа, 2019, 11:35

Председатель парламентского Комитета по свободе слова Виктория Сюмар считает, что Нестор Шуфрич в случае возглавление им Комитета, будет выступать гарантом неприкосновенности российских СМИ в Украине

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

"Как по мне, это гарантии неприкосновенности российских СМИ в Украине. И, возможно, это первый шаг к тому, что в России называют "налаживанием культурных и информационных связей", поскольку в Кремле понимают, что любую интервенцию могут обеспечить только когда есть лояльность граждан, а эту лояльность формируют СМИ, и в частности, пророссийские СМИ, сегодня концентрирует в своих руках Медведчук. Концентрация там еще и Комитета по вопросам свободы слова, это не только ирония, это, я думаю, момент стратегии, поскольку именно представители «За жизнь» делали все возможное, чтобы комитет предыдущего созыва под моим руководством не мог выполнять свои функции, и Василий Нимченко судился со мной за право комитета вообще рассматривать на комитете такие вопросы, как нарушение прав журналистов - в частности, по поводу Михаила Ткача с Радио Свобода и других дел. Поэтому можно себе представить, каким образом и какие СМИ будет защищать Нестор Шуфрич на этом посту. по-моему, это не имеет ничего общего с защитой украинского информационного пространства", - считает парламентарий.

По мнению Сюмар, очень достойной кандидатурой на пост главы комитета по свободе слова, был бы Сергей Рахманин - известный журналист и избранный депутат от партии "Голос" .