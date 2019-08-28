Суд освободил из-под стражи пророссийского пропагандиста Вышинского
28 августа, 2019, 12:00
Суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей Кирилла Вышинского
Об этом сообщает Новое время.
Суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.
Мера пресечения Вышинскому изменили с содержания под стражей на личное обязательство.
- Напомним, Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 г. В киевском офисе "РИА Новости-Украина" тогда провели обыски.
- Вышинскому объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). Во время обысков у него обнаружили медаль за "получение" Россией Крыма, паспорт гражданина РФ и тому подобное.
- В Кремле заявили, что освобождение Вышинского будет "первым шагом для диалога с Украиной".
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень