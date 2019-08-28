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Espreso.tvОбществоСуд освободил из-под стражи пророссийского пропагандиста Вышинского

Суд освободил из-под стражи пророссийского пропагандиста Вышинского


фото: rfe
Суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей Кирилла Вышинского

Об этом сообщает Новое время.

Суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Мера пресечения Вышинскому изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

  • Напомним, Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 г. В киевском офисе "РИА Новости-Украина" тогда провели обыски.
  • Вышинскому объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена"). Во время обысков у него обнаружили медаль за "получение" Россией Крыма, паспорт гражданина РФ и тому подобное.
  • В Кремле заявили, что освобождение Вышинского будет "первым шагом для диалога с Украиной".
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