Суд освободил из-под стражи пророссийского пропагандиста Вышинского

28 августа, 2019, 12:00

Суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей Кирилла Вышинского

Об этом сообщает Новое время.

Суд удовлетворил апелляцию на продление содержания под стражей главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене.

Мера пресечения Вышинскому изменили с содержания под стражей на личное обязательство.