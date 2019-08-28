Столичный фуникулер возобновит работу 29 августа
28 августа, 2019, 19:29
В киевском фуникулере обновили средства связи, настилы пола и потолка, провели ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов и пантографов
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".
29 августа в 12:00 восстанавливает работу киевский фуникулер.
Отмечается, что с 22 июля этого года столичный фуникулер был закрыт на ежегодный технический осмотр и ремонт. Во время регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.
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