Столичный фуникулер возобновит работу 29 августа

28 августа, 2019, 19:29

В киевском фуникулере обновили средства связи, настилы пола и потолка, провели ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов и пантографов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

29 августа в 12:00 восстанавливает работу киевский фуникулер.

Отмечается, что с 22 июля этого года столичный фуникулер был закрыт на ежегодный технический осмотр и ремонт. Во время регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.