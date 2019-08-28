США обеспокоены ситуацией в Черном море, - Болтон
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, использующих Черное море. То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с русскими должны нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределами, которых достигают их законные интересы ", - подчеркнул Болтон.
Он добавил, что США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружениями, и намерены продолжать их.
"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", - отметил Болтон.
Россия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым.
25 ноября катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".
Россия также захватила 24 украинских моряка. Кремль удерживает их до сих пор. Все они признали себя военнопленными.
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