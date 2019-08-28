США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате - советник Трампа

28 августа, 2019, 17:06

США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате по урегулированию конфликта в Украине

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на брифинге, сообщает РБК-Украина.

Как сообщил Болтон, конфликт на Донбассе более глобальный вопрос, чем просто европейский спор.

"США готовы в любой способ приобщиться к усилиям в этом направлении. Потому что то, что происходит в Украине, нельзя рассматривать как чисто европейский спор. Это более глобальный вопрос. Поэтому в свое время и был создан альянс НАТО, из опыта, который мы имели из-за причастности к двум мировым войнам. Поэтому вопрос безопасности и мира в Европе остается важным для нас", - заявил Болтон.

Также представитель США отметил, что встреча в нормандском формате должна пройти в ближайшем будущем.

"Французская и немецкая стороны обсудили вопросы нормандского формата на встрече "Большой семерки". Они планируют организовать эту встречу в будущем через некоторое время. Но для таких встреч, надо хорошо подготовиться и опираться на опыт, который был в прошлом. Ведь если не было положительных наработок в предыдущих встречах, то какой смысл проводить такие конференции", - отметил советник Трампа.

Напомним, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Варшаве 1 сентября.