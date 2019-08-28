С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы
28 августа, 2019, 20:54
С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 ч. до 18:30 ч.
В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:
- "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
- "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
- "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
- "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
- "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
- "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".
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