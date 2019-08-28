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Espreso.tvОбществоС 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 ч. до 18:30 ч.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  • "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
  • "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

 

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