С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

28 августа, 2019, 20:54

С 1 сентября 2019 года Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 ч. до 18:30 ч.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры: