РФ может позволить политзаключенным Панову и Сизоновичу отбывать наказание в Украине, - Минюст
Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос Общественного .
Так, Минюст Украины обратился в Министерство юстиции РФ с просьбой сообщить об окончательном решении российской стороны о передаче Сизоновича и Панова Украине. Ответ российской стороны по состоянию на 27 августа 2019 года не поступал.
Отмечается, что, согласно УПК Украины и Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года, осужденное лицо могут передать в государство его гражданства в случае, если государство вынесения приговора (РФ) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на такую передачу.
После получения согласия российской стороны на передачу Сизоновича и Панова в Украину Минюст Украины поручит компетентным органам Украины согласовать с правоохранительными органами России место, время и порядок передачи и принять указанных лиц в учреждение системы исполнения наказаний в Украине.
Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского.
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