РФ может позволить политзаключенным Панову и Сизоновичу отбывать наказание в Украине, - Минюст

28 августа, 2019, 14:47

Уголовный процессуальный кодекс Украины и Конвенция о передаче осужденных предусматривает передачу осужденного в государство его гражданства, если государство, где выносили приговор (в данном случае - РФ), не против

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос Общественного .

Так, Минюст Украины обратился в Министерство юстиции РФ с просьбой сообщить об окончательном решении российской стороны о передаче Сизоновича и Панова Украине. Ответ российской стороны по состоянию на 27 августа 2019 года не поступал.

Отмечается, что, согласно УПК Украины и Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года, осужденное лицо могут передать в государство его гражданства в случае, если государство вынесения приговора (РФ) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на такую передачу.

После получения согласия российской стороны на передачу Сизоновича и Панова в Украину Минюст Украины поручит компетентным органам Украины согласовать с правоохранительными органами России место, время и порядок передачи и принять указанных лиц в учреждение системы исполнения наказаний в Украине.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского.