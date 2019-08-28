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Espreso.tvОбществоРФ может позволить политзаключенным Панову и Сизоновичу отбывать наказание в Украине, - Минюст

РФ может позволить политзаключенным Панову и Сизоновичу отбывать наказание в Украине, - Минюст


фото: zib
Уголовный процессуальный кодекс Украины и Конвенция о передаче осужденных предусматривает передачу осужденного в государство его гражданства, если государство, где выносили приговор (в данном случае - РФ), не против

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос Общественного .

Так, Минюст Украины обратился в Министерство юстиции РФ с просьбой сообщить об окончательном решении российской стороны о передаче Сизоновича и Панова Украине. Ответ российской стороны по состоянию на 27 августа 2019 года не поступал.

Отмечается, что, согласно УПК Украины и Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года, осужденное лицо могут передать в государство его гражданства в случае, если государство вынесения приговора (РФ) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на такую передачу.

После получения согласия российской стороны на передачу Сизоновича и Панова в Украину Минюст Украины поручит компетентным органам Украины согласовать с правоохранительными органами России место, время и порядок передачи и принять указанных лиц в учреждение системы исполнения наказаний в Украине.

Ранее сообщалось, что обмен заключенными между Украиной и РФ переносится из-за отсутствия указа Зеленского.

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