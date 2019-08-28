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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" хотят принять сотню законопроектов в первый день работы Рады

"Слуги народа" хотят принять сотню законопроектов в первый день работы Рады

Корреспондент Валерия Пашко пообщалась с депутатами под закрытыми дверями выставочного центра "Парковый", где 28 августа проводится совещание президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами "Слуги народа"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В частности, сказали, что завтра следующее заседание может длиться очень долго. То есть, они могут работать даже целую ночь, пока не примут все законопроекты, которые запланировали", - сказали депутаты.

Итак, по словам журналистки, почти 100 законов должны принять завтра.

"В частности, те, которые не смогла принять предыдущая Рада - это снятие депутатской неприкосновенности, а также сокращение количества депутатов до 300. Пока что депутаты, с которыми мы успели пообщаться, поддерживают это", - добавила корреспондент.

 

 

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