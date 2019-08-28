 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Очень мечтает об Украине": Геращенко получила письмо от пленника Кремля Карпюка

"Очень мечтает об Украине": Геращенко получила письмо от пленника Кремля Карпюка

Первый заместитель Главы Верховной Рады Ирина Геращенко получила письмо от украинского политзаключенного в РФ Николая Карпюка

Об этом Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Получила письмо от Николая Карпюка. Еще с "Владимирского централа". Но датирован еще серединой июля. Передает всем привет и очень мечтает об Украине. Дай Бог! Очень хочется, чтобы наши политзаключенные были на свободе ", - написала Геращенко.

  • Напомним, Николая Карпюка задержали в марта 2014 года при въезде в Россию и обвинили в преступлениях против федеральных войск во время первой чеченской войны. В мае 2016 года его приговорили к 22,5 годам заключения. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 августа, 2019 среда

больше новостей

28 августа, 2019 среда

27 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать