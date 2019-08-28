"Очень мечтает об Украине": Геращенко получила письмо от пленника Кремля Карпюка

28 августа, 2019, 15:40

Первый заместитель Главы Верховной Рады Ирина Геращенко получила письмо от украинского политзаключенного в РФ Николая Карпюка

Об этом Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Получила письмо от Николая Карпюка. Еще с "Владимирского централа". Но датирован еще серединой июля. Передает всем привет и очень мечтает об Украине. Дай Бог! Очень хочется, чтобы наши политзаключенные были на свободе ", - написала Геращенко.