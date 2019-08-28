"Очень мечтает об Украине": Геращенко получила письмо от пленника Кремля Карпюка
28 августа, 2019, 15:40
Первый заместитель Главы Верховной Рады Ирина Геращенко получила письмо от украинского политзаключенного в РФ Николая Карпюка
Об этом Ирина Геращенко сообщила в Facebook.
"Получила письмо от Николая Карпюка. Еще с "Владимирского централа". Но датирован еще серединой июля. Передает всем привет и очень мечтает об Украине. Дай Бог! Очень хочется, чтобы наши политзаключенные были на свободе ", - написала Геращенко.
- Напомним, Николая Карпюка задержали в марта 2014 года при въезде в Россию и обвинили в преступлениях против федеральных войск во время первой чеченской войны. В мае 2016 года его приговорили к 22,5 годам заключения. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень