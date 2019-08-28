Пророссийского пропагандиста Вышинского могут обменять на Сущенко, - Фейгин
28 августа, 2019, 18:49
Пророссийского пропагандиста Кирилла Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного-журналиста Романа Сущенко
Об этом заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Obozrevatel.
Он отметил, что не исключает и такого варианта.
"Я всегда рекомендовал это сделать, но не знаю, как это может происходить. Кто от этого тогда выиграет?" - отметил правозащитник.
Фейгин добавил, что "с формальной юридической точки зрения препятствий для обмена Вышинского на Сущенко никаких не может быть, кроме двух решений судов".
"Потому что Роман подписал согласие на отбывание наказания в Украине. Если два суда по его отправке уже прошли, то тогда никаких проблем", - добавил адвокат.
- Напомним, Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года. В киевском офисе "РИА Новости-Украина" тогда провели обыски.
- Вышинскому объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ( "государственная измена"). Во время обысков у него обнаружили медаль за "получение" Россией Крыма, паспорт гражданина РФ и тому подобное.
- В Кремле заявили , что освобождение Вышинского будет "первым шагом для диалога с Украиной".
- 28 августа суд освободил из-под стражи Вышинского
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