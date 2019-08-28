Прокуратуру предупредили о возвращении Богатыревой, - адвокат
Об этом сообщил адвокат при избрании меры пресечения Богатыревой в Печерском райсуде Киева, передает Укринформ.
"Сообщение о возвращении Раисы Богатыревой поступило на адрес прокуратуры и на момент ее прибытия правоохранительные органы были проинформированы об этом. Несмотря на это, правоохранительные органы прибегли к ее незаконному задержанию", - сказал адвокат.
Он отметил, что прокуратура ссылается на постановление Печерского райсуда от 2015 года о разрешении на ее задержание. Однако, Беляев утверждает, что данное постановление не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и не может быть использовано для ареста и содержания под стражей.
В частности, в данном постановлении не указывается срок его действия. Помимо того, адвокат отметил, что Богатырева не была должным образом уведомлена о подозрении, а по уголовному делу, в котором она фигурирует, нет потерпевшей стороны.
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