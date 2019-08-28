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Espreso.tvОбществоПрокуратура просит суд арестовать Богатыреву

Прокуратура просит суд арестовать Богатыреву

Прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд столицы ходатайство по поводу решения вопроса о применении уже ранее выбранной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО времен Януковича Раисы Богатыревой

Об этом заявили в прокуратуре Киева, передает Интерфакс-Украина.

"Да, в мае 2015 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины об избрании экс-министра МОЗ Украины, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, - ред.), меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, согласно постановлению, после задержания подозреваемой не позднее 48 часов следователь должен обеспечить ее доставку в суд для рассмотрения вопроса о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Богатыреву 27 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев", куда она прилетела из Минска.

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