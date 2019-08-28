Продавщица из Одессы выиграла миллион в "Лото-Забава"
В дополнение к чеку на миллион от лотерейного оператора супруги получили в подарок эксклюзивную развлекательную программу "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.", которая пришлась как раз на празднование Дня Независимости Украины. Она включала в себя целый ряд развлечений, среди которых: участие в прямом эфире программы "Лото-Забава", проживание в отеле, построенном на средства от лотерей в центре столицы, белый лимузин, обеды в статусных ресторанах, бранч с ведущими "Лото-Забава", эксклюзивная экскурсия по Межигорью и осуществление самой заветной мечты - полета на самолете. По дороге к аэродрому женщина рассказывает: играет в лотерею всего полгода, а билеты покупает только онлайн.
Супруги миллионеров полетали над столицей и ее окрестностями, увидев Киев с эксклюзивного ракурса - с высоты птичьего полета. После приземления эмоции били через край.
"Эмоции невероятные, - рассказывают Диана и Андрей. - Смотришь сверху - все такие маленькие, все так красиво. Словами это не передать! Только руки вспотели, все молитвы упоминали. Но очень довольны тем, что мы это сделали".
Куда потратят миллион, супруги уже определилось: планируют купить собственный дом. Также обязательно сделают подарок и сыну.
Для всех тех, кому хочется выиграть заветный миллион, новоиспеченные богачи раскрывают секрет: "Надеяться, верить и играть. Выигрыш - это судьба. Надо в нее верить, надеяться и мечтать. Мечты сбываются!"
Следующая цель у Дианы и Андрея - джекпот в три миллиона гривень. Кстати, в том же тираже, когда Диана получила заветный чек, в Украине появился новый, уже 340-й, миллионер «Лото-Забава».
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