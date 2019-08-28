Президент итальянского клуба отправился за Коноплянкой

28 августа, 2019, 10:22

Президент итальянской "Сампдории" Массимо Ферреро лично вылетел в Германию, чтобы оформить трансфер Евгения Коноплянки

Об этом сообщает Tutto Mercato Web.

На украинского вингера "Шальке" Евгения Коноплянку появился новый претендент. Футболист попал в сферу интересов итальянской "Сампдории", для которой украинец стал главной трансферной целью.

По информации источника, в Германию уже отправился президент итальянского клуба Массимо Ферреро, чтобы лично уговорить Коноплянку перейти в чемпионат Италии.

"Шальке" выставил ценник на украинца в размере 3 млн евро, что является вполне приемлемой суммой для "Сампдории".

Евгений Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. В прошлом сезоне игрок провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.