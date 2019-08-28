Премьер Литвы сообщил, что у него рак

28 августа, 2019, 18:04

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что у него обнаружили гематологический рак лимфатической системы первой стадии

По словам главы литовского правительства, он уже начал лечение, сообщает Delfi .

"После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции - лимфома, первая стадия, она не распространяется, сейчас применяют лечение - иммунотерапия и химиотерапия", - сказал Сквернялис.

Сквернялис также рассказал, что во вторник прошел первый цикл лечения. "Я чувствую себя отлично. В течение двух месяцев - за сентябрь и октябрь, циклы лечения должны завершиться. Врачи рассчитывают на полное выздоровление", - сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник издал указ, которым разрешил премьеру брать больничный до 4 октября, если это потребуется. Он сделал это после того, как премьер сообщил, что ему придется продолжить лечение.

"Я - премьер-министр, в указе указываются процедуры, которые применяются, если я буду чувствовать себя плохо будут выполняться процедуры, по которым я не был на работе вчера и позавчера. Если я смогу в полной мере выполнять свою работу, то буду это делать, а если нет, меня заменит Жигимантас Вайчюнас ", - сказал Сквернялис.