Постол встретится с чемпионом WBC i WBO

28 августа, 2019, 09:40

Украинский боксер Виктор Постол поборется за титул чемпиона мира в полусреднем весе

Об этом сообщает ESPN.

Украинский боксер Виктор Постол, который выступает в полусреднем весе поборется за титул чемпиона мира WBO i WBC с Хосе Рамиресом. Бой должен состояться до конца этого года.

Место встречи боксеров пока не сообщается, но ожидается, что это будет "Banc of California Stadium" в Лос-Анджелесе.

Украинский боксер провел за карьеру 33 поединка, в 12 победил нокаутом, а в 2 проиграл. Что касается Рамиреса, то у боксера 25 боев, 12 побед нокаутом, а поражений у боксера еще не было.