Постол встретится с чемпионом WBC i WBO
28 августа, 2019, 09:40
Украинский боксер Виктор Постол поборется за титул чемпиона мира в полусреднем весе
Об этом сообщает ESPN.
Украинский боксер Виктор Постол, который выступает в полусреднем весе поборется за титул чемпиона мира WBO i WBC с Хосе Рамиресом. Бой должен состояться до конца этого года.
Место встречи боксеров пока не сообщается, но ожидается, что это будет "Banc of California Stadium" в Лос-Анджелесе.
Украинский боксер провел за карьеру 33 поединка, в 12 победил нокаутом, а в 2 проиграл. Что касается Рамиреса, то у боксера 25 боев, 12 побед нокаутом, а поражений у боксера еще не было.
- 7 мая боксер Виктор Постол рассказал, как спаринговался, и приглашал на бой Василия Ломаченко
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень