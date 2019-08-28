//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПостол встретится с чемпионом WBC i WBO

Постол встретится с чемпионом WBC i WBO


фото: BoxingScene
Украинский боксер Виктор Постол поборется за титул чемпиона мира в полусреднем весе

Об этом сообщает ESPN.

Украинский боксер Виктор Постол, который выступает в полусреднем весе поборется за титул чемпиона мира WBO i WBC с Хосе Рамиресом. Бой должен состояться до конца этого года.

Место встречи боксеров пока не сообщается, но ожидается, что это будет "Banc of California Stadium" в Лос-Анджелесе.

Украинский боксер провел за карьеру 33 поединка, в 12 победил нокаутом, а в 2 проиграл. Что касается Рамиреса, то у боксера 25 боев, 12 побед нокаутом, а поражений у боксера еще не было.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 августа, 2019 среда

27 августа, 2019 вторник

больше новостей

28 августа, 2019 среда

27 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать