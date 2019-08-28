Pornhub снял порно на загрязненном пляже, чтобы собрать средства на очистку океана

28 августа, 2019, 16:09

Студия Pornhub сняла ролик "Самое грязное порно" на загрязненном пластиком пляже, чтобы призвать общественность жертвовать средства на очистку мирового океана

Об этом сообщает издание "Dezeen".

На видео люди в защитных костюмах мусора на пляже, пока пара занимается сексом на заднем плане.

За каждый просмотр этого видео сайт обещает жертвовать деньги экологической организации Ocean Polymers. На вырученные средства Ocean Polymers планирует запустить танкер, который будет собирать пластик в океане и перерабатывать мусор в топливо для собственного же использования.

"Загрязнение океана стало одной из наиболее важных глобальных проблем. И с каждым годом загрязнение становится все хуже. Вот почему крайне важно, чтобы мы использовали нашу платформу для повышения осведомленности и стимулирования изменений - не только на время, но и для будущих поколений ", - отметил президент Pornhub Кори Прайс.

По словам Прайс, хоть Pornhub и "грязный", но сайт не хочет, чтобы таким же был мир вокруг нас.

В Ocean Polymers считают, что работа с Pornhub поможет донести информацию о загрязнении океана к людям, которые не задумываются об этом.

"Мы все являемся частью проблемы и должны работать вместе, чтобы найти решение. Это бренд со значительным глобальным охватом, который охватывает всю демографию, поэтому он является очень эффективной платформой для повышения осведомленности о проблемах, с которыми мы сталкиваемся сегодня в наших океанах ", - отметила исполнительный директор Ocean Polymers Хезер Вигглсворт.