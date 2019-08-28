Полномочия КГГА: 51 нардеп просят КС растолковать нюансы местного самоуправления в Киеве
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт КС Украины.
"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины по поводу официального толкования статьи 7, части седьмой статьи 20, пунктов 12, 15, 16 части первой статьи 92, частей первой - пятой статьи 118, части второй статьи 133, частей первой - четвертой статьи 140, частей второй, четвертой статьи 141 Конституции Украины в их взаимосвязи", - сообщается на сайте КС в среду.
Текст данного конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".
Ранее в среду мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций обратились в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в Киеве.
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