Официальный курс: доллар и евро дорожают
28 августа, 2019, 09:11
На 28 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,16 грн/$
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