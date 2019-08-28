Официальный курс: доллар и евро дорожают

28 августа, 2019, 09:11

На 28 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,16 грн/$

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 августа, курс доллара вырос на 10 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,94 грн за евро. Он вырос на 21 копейку.