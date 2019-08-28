Новинский подтвердил, что готов внести за Богатыреву 6 млн залога
28 августа, 2019, 18:33
Глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский подтвердил, что готов внести залог 6 млн гривен за Раису Богатыреву, если к нему обратится ее семья с такой просьбой
Соответствующую информацию Новинский подтвердил в комментарии LB.ua
28 августа Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву на 60 суток с правом внесения залога в 6 млн грн.
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Прокурор объяснил необходимость ареста Богатыревой тем, что она 4 последних года проживала за границей или, возможно, в Крыму и все это время не была в органах досудебного расследования.
Напомним, что Богатырева 27 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев", куда она прилетела из Минска.
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