Наемникам с "паспортами Л/ДНР" надо просить разрешения вернуться в Россию
28 августа, 2019, 15:26
Под видом подготовки к "переписи населения" командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с октября проводит уточнение мобилизационного ресурса
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.
"К проведению мероприятия вовлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала т.н." переписи ", - сказал он.
По словам спикера, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ уточняются списки военнослужащих-наемников, прибывших с территории РФ и получивших "паспорта" т.н. "ДНР / ЛНР".
Наемников хотят включить в мобилизационный резерв. Однако, это не позволит им после увольнения с военной службы уехать без соответствующего разрешения за пределы временно оккупированной территории.
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