Наемникам с "паспортами Л/ДНР" надо просить разрешения вернуться в Россию

28 августа, 2019, 15:26

Под видом подготовки к "переписи населения" командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с октября проводит уточнение мобилизационного ресурса

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Укринформ.

"К проведению мероприятия вовлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала т.н." переписи ", - сказал он.

По словам спикера, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ уточняются списки военнослужащих-наемников, прибывших с территории РФ и получивших "паспорта" т.н. "ДНР / ЛНР".

Наемников хотят включить в мобилизационный резерв. Однако, это не позволит им после увольнения с военной службы уехать без соответствующего разрешения за пределы временно оккупированной территории.