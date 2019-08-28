На первое заседание новой Рады пригласили спикера времен Януковича

28 августа, 2019, 08:30

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады 9-го созыва поддержала просьбу представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и направила приглашение на торжественное заседание экс-главе ВР 7-го созыва Владимиру Рыбаку

Об этом со ссылкой на соответствующее решение сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Выступил с просьбой внести Рыбака в перечень приглашенных представитель "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.

"Мы приглашаем всех глав Верховной Рады Украины, проживающих на территории государства. Поэтому, я думаю, все-таки все главы Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

После этого он поставил на голосование предложение внести Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.

"Я думаю, что нужно поручить пригласить Рыбака Владимира Васильевича", - резюмировал Разумков.

Напомним, экс-спикер ВРУ Владимир Рыбак является одним из соучредителей и главой "Партии регионов". К апрелю 2002 г. Рыбак был мэром Донецка. Впоследствии он был вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Януковича с 2006 по 2007 годы.

Во время выборов президента Украины в 2004 году Владимир Рыбак был доверенным лицом кандидата на пост президента. Виктора Януковича. Рыбак является народным депутатом 3, 4, 5, 6 и 7 созывов. В период с 2012 до 2014 годов был главой Верховной Рады Украины. Его полномочия были прекращены после побега Януковича.