На первое заседание новой Рады пригласили спикера времен Януковича
Об этом со ссылкой на соответствующее решение сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Выступил с просьбой внести Рыбака в перечень приглашенных представитель "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич.
"Мы приглашаем всех глав Верховной Рады Украины, проживающих на территории государства. Поэтому, я думаю, все-таки все главы Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
После этого он поставил на голосование предложение внести Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.
"Я думаю, что нужно поручить пригласить Рыбака Владимира Васильевича", - резюмировал Разумков.
Напомним, экс-спикер ВРУ Владимир Рыбак является одним из соучредителей и главой "Партии регионов". К апрелю 2002 г. Рыбак был мэром Донецка. Впоследствии он был вице-премьер-министром - министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Януковича с 2006 по 2007 годы.
Во время выборов президента Украины в 2004 году Владимир Рыбак был доверенным лицом кандидата на пост президента. Виктора Януковича. Рыбак является народным депутатом 3, 4, 5, 6 и 7 созывов. В период с 2012 до 2014 годов был главой Верховной Рады Украины. Его полномочия были прекращены после побега Януковича.
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