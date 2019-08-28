ДТП: в Киеве автомобиль Daewoo Lanos подрезал такси Uber
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
"В Киеве, в Днепровском районе, на бульваре Перова произошло ДТП с участием автомобиля такси Uber", - говорится в сообщении.
По словам водителя такси Skoda Fabia, он двигался по бульвару Перова в направлении Троещины на разрешающий сигнал светофора, как вдруг на пересечении с улицей Сулеймана Стальского его не пропустил автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого пытался осуществить поворот на улицу Стальского.
В результате столкновения, Skoda Fabia протаранил Daewoo Lanos в заднее правое крыло, от чего Ланос раскрутило на 360 градусов. От удара с Ланоса сорвало багажник и он вылетел на тротуар, туда же "прилетели" градом инструменты и канистра автомобильного масла.
В результате ДТП пострадал водитель Daewoo Lanos, который не воспользовался ремнями безопасности и головой врезался в лобовое стекло. Его и пассажирку такси госпитализировали медики скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Водитель такси Skoda Fabia от госпитализации отказался.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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