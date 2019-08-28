28 августа, 2019, 22:40

28 августа в Киеве, в Днепровском районе, на бульваре Перова в результате ДТП с участием автомобиля Skoda Fabia и Daewoo Lanos госпитализировали двух человек

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

"В Киеве, в Днепровском районе, на бульваре Перова произошло ДТП с участием автомобиля такси Uber", - говорится в сообщении.

По словам водителя такси Skoda Fabia, он двигался по бульвару Перова в направлении Троещины на разрешающий сигнал светофора, как вдруг на пересечении с улицей Сулеймана Стальского его не пропустил автомобиль Daewoo Lanos, водитель которого пытался осуществить поворот на улицу Стальского.

В результате столкновения, Skoda Fabia протаранил Daewoo Lanos в заднее правое крыло, от чего Ланос раскрутило на 360 градусов. От удара с Ланоса сорвало багажник и он вылетел на тротуар, туда же "прилетели" градом инструменты и канистра автомобильного масла.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo Lanos, который не воспользовался ремнями безопасности и головой врезался в лобовое стекло. Его и пассажирку такси госпитализировали медики скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Водитель такси Skoda Fabia от госпитализации отказался.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.