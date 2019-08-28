МИД РФ опубликовало карту России без Крыма

28 августа, 2019, 17:09

Twitter-аккаунт российского МИД опубликовал карту РФ с транспортным коридором "Северный морской путь" без незаконно аннексированного Крыма

В самом сообщении в Twitter МИД цитирует пресс-секретаря ведомства Марию Захарову, которая рассказывает, что Северный морской путь - "это русская национальная транспортная артерия и РФ будет делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность судоходства и максимально бережное отношение к очень хрупкой экосистеме данного региона".

Силуэт РФ на карте выделен зеленым цветом, другие страны окрашены в другой цвет, в том числе и Крым, который РФ незаконно аннексировала в Украине в 2014 году.