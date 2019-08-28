КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов боевиков
28 августа, 2019, 15:01
В среду, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного корридора "Горловка - Бахмут"
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.
"Учитывая то, что действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, командующим ООС было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения", - сообщили в штабе .
Отмечается, пограничники из состава Объединенных сил обеспечили надлежащую безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ.
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